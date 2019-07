Vermutlich gestohlen : Lebensmittelrad in Garath ist verschwunden

Garath An dem Lebensmittelrad konnte jeder Essen abgeben, dass sonst im Müll gelandet wäre, oder sich etwas mit nach Hause nehmen. Nun ist das Fahrrad wahrscheinlich gestohlen worden.

„Wer etwas gesehen hat, kann uns gerne Bescheid geben“, sagt Katharina Linke. Das Rad ist eins von sechs, die Enjoy the Food im Düsseldorfer Süden etablierte. Die ausgedienten und nicht mehr funktionstüchtigen Fahrräder sind mit mehreren Boxen bestückt, in denen Lebensmittel liegen, die sonst im Müll landen. Jeder darf sich daraus etwas mitnehmen oder selbst Lebensmittel hineinlegen. Die roten Fahrräder dienen so der Lebensmittelrettung. Sie stehen in Benrath am S-Bahnhof, an der Vennhauser Allee in Eller, in Holthausen am Zentrum plus, In Wersten an der Kölner Landstraße und in Urdenbach am Josef-Kürten-Platz. Auch in Garath möchte die Initiative das Fahrrad weiter betreiben. „Es ist sehr gut angenommen worden“, sagt Linke.