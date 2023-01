Ausstellung „Landtag macht Schule“ in Garath eröffnet Grundschüler erfahren, was im Landtag passiert

Der Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen, André Kuper, sitzt in der Aula der Montessori-Grundschule in Garath auf dem Boden. Um ihn herum sitzen Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klasse. Sie melden sich mit vielen Fragen und sind neugierig, was im Landtag so alles passiert. „Macht das Spaß, Präsident zu sein?“, wollen die Kinder wissen. „Ja, ich mache das sehr gerne und engagiere mich“, sagt André Kuper.