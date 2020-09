Wittenberger Weg : Kunstpunkte auch im sozialen Brennpunkt

Garath Am Wittenberger Weg sind Künstler und Jugendliche dabei, den öffentlichen Raum zu gestalten. Der schwierige Sozialraum im Norden von Garath soll durch die Mitarbeit der jungen Menschen vor Ort aufgebessert werden.

Den öffentlichen Raum – am besten in der direkten Umgebung des eigenen Wohnorts – gestalten, sich zu Eigen machen, ohne ihn dabei zu verschmieren und verschandeln. Das ist das Ziel eines Kunstprojekts, dass als Teil der Arbeiten am Wittenberger Weg in diesen Wochen stattfindet. In der Siedlung besteht hoher sozialer Handlungsbedarf, über ein Drittel der Erwachsenen ist arbeitslos. An der Straße leben auch viele Kinder. Mit den Künstlern Ute Reeh und Martin Kaltwasser arbeiten diese Jungen und Mädchen aktuell an einem Holzmosaik, das eine Sperrmüllgarage ummanteln soll. Quasi nebenbei werden noch künstlerische Trinkwasserbrunnen für die Siedlung im Modell geplant und eine Sitzbank aus Lehm für den Treffpunkt gefertigt. Die Arbeit soll in der kommenden Woche beendet werden, zum Kunstpunkte-Wochenende waren auch auswärtige Interessierte eingeladen, sich kreativ und handwerklich zu beteiligen.