Kunstaktion in Garath : Sternenhimmel am Trafo-Häuschen

Garath Schüler der Alfred-Herrhausen-Schule gestalten beim Projekt Garath 2.0 Objekte im öffentlichen Raum neu. Am Montag bekam das Trafo-Häuschen vor der Freitzeitstätte einen künstlerischen Anstrich.

Fleißig rühren die sechs Jungs in den verschiedenen Farbeimern. „Da muss mehr Flüssigkeit rein“, sagt Winfried Lucassen. Der Kunstlehrer an der Alfred-Herrhausen-Schule hat die Aufsicht übernommen. Seit Jahren arbeitet er mit Schülern an Flächen im öffentlichen Raum – vorwiegend in Garath. So ist das Graffito vor einigen Jahren an der Frankfurter Straße entstanden. So leuchten die Stelen in Rot und Gelb in der Fußgängerzone. Und am Montag war das Trafohaus vor der Freizeitstätte an der Reihe.