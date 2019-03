Garath: Stadt erteilt neuer Begräbnisstätte eine Absage

Garath Die Verwaltung verweist auf Kolumbarium der Heilsarmee und Waldfriedhof Gerresheim für alternative Bestattungsformen.

(stz) Die Stadt hat den Wunsch von Vertretern im Bezirk 10 (Garath und Hellerhof) nach einer neuen Begräbnisstätte abgelehnt. SPD, Grüne und FDP wollten prüfen lassen, ob ein so genannter Friedwald eingerichtet werden könne. Bei dieser alternativen Bestattungsform werden auf einem Waldgrundstück Urnen mit der Asche der Verstorbenen an den Wurzeln eines Baumes begraben. Die Urnen sind biologisch abbaubar und verfallen, ein Namensschild am Baum weist auf die Grabstätte hin.

Bei den Überlegungen in der Vergangenheit für einen eigenen Friedhof im Bezirk 10 sei zu berücksichtigen, dass es bereits ein breites Angebot an unterschiedlichen Bestattungsformen gebe. Darunter seien auch solche an Bäumen auf dem Waldfriedhof Gerresheim. In Düsseldorf herrsche kein Mangel an Beisetzungsflächen.