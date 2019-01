Garath: Mehr junge Familien sollen nach Garath

Garath/Hellerhof Vor mehr als 50 Jahren entstand Garath, um Familien eine Heimat zu geben. Doch der Stadtteil schrumpft: Er wurde für 30.000 Menschen konzipiert, derzeit leben dort 18.000. Bezirksbürgermeister Uwe Sievers hofft auf Garath 2.0.

Wohnen Bereits in zwei Workshops wurden den Bürgern Freiräume in Garath vorgestellt und darüber diskutiert, ob dort Wohnraum entstehen könnte. So entsteht beispielsweise eine neue Freifläche nach dem Abriss der Jugendfreizeitstätte an der Lüderitzstraße. Die Frage, ob und wie viel Wohnraum dort entstehen könnte, ist aber immer mit Konflikten verbunden. Zum einen sorgen die Freiflächen dafür, dass Garath und Hellerhof zu den Stadtteilen zählen, die beim Luftreinhalteplan mit den besten Ergebnissen abschneiden. Der Bau von neuen Wohnhäusern beeinträchtigt dann aber die für saubere Luft so notwendigen Frischluftschneisen. Zum anderen regt sich bei Anwohnern Widerstand, wenn die freie Sicht durch ein neues Wohnhaus verstellt wird. So gelte es bei jeder Entscheidung abzuwägen: „Lohnt sich der ganze Ärger?“ Nicht nur neuer Wohnraum ist wichtig, sondern auch die Sanierung des bestehenden. Viele langjährige Bewohner beklagen, dass ihr Wohnraum nicht altengerecht ist. Die Wohnungsbaugesellschaften hätten meist kein Interesse, daran etwas zu ändern, meint Sievers. Er setzt darauf, dass Oberbürgermeister Thomas Geisel die Firmen mit Subventionen dazu motivieren kann. Immerhin stünden von Stadt, Land und EU 20 bis 25 Millionen Euro dafür zur Verfügung.

Projekte in der Planung Zum Glück sind bereits einige Projekte kurz vor dem Start. So müsste in Kürze die Baugenehmigung für das neue SOS-Kinderdorfzentrum erteilt werden. In Garath Südwest entsteht nach dem Abriss der alten Gaststätte Goldener Ring dort neben der Kirche St. Matthäus ein neues Pfarrgemeindezentrum. Nur wenige hundert Meter weiter ist der Rohbau des neuen Seniorenzentrums der Caritas schon fortgeschritten. Ende 2019, Anfang 2020 soll es fertig sein. In Nordost rechnet Sievers mit Planungen der Verwaltung für die an der Rostocker Straße ansässige Zahnklinik Apollonia mehr Parkraum zu schaffen, bei der Gelegenheit sollen weitere Gestaltungsfragen in Angriff genommen werden.