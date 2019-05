Quartiersentwicklung : Garath will seine Spielplätze aufrüsten

Geplanter Spielplatz in Garath. Foto: RP/Gartenamt

Garath Sechs Spielflächen sollen für insgesamt rund zwei Millionen Euro modernisiert werden. Jeder Spielplatz steht unter einem Motto.

Von Dominik Schneider

Garath wurde in den 1950er Jahren entworfen, damals als Wohnviertel für junge Familien. Und auch wenn die meisten Anwohner der ersten Stunde heute bereits das Rentenalter erreicht haben, gibt es noch immer viele Kinder in Garath.

Entsprechend groß ist das Angebot an Spielplätzen: 31 öffentliche Spielflächen sind laut Stadtplanung in Garath vorhanden. Aber: „Das Angebot ist gleichförmig, keiner der Spielplätze bietet etwas wirklich Besonderes“, sagt Heidi Bartling vom Gartenamt. Das will die Stadt ändern – und präsentierte der zuständigen Bezirksvertretung 10 jetzt ein Konzept für sechs neue Spielplätze, die in den nächsten Jahren in Garath entstehen sollen. „Wir arbeiten dabei mit dem Bestand, das bedeutet, wir erweitern und modernisieren bestehende Spielflächen“, erklärt Bartling. Dabei soll jeder Spielplatz unter einem eigenen Motto stehen. Diese sechs Projekte sind geplant:

Info So geht es weiter auf Garaths Spielplätzen Anfang Als erstes Projekt wird der Ameisenspielplatz in Angriff genommen. Ein Förderantrag ist bereits gestellt, die Bauarbeiten sollen, so die Hoffnung des Gartenamtes, noch in diesem Jahr beginnen. Vorgehen Als nächstes sollen der Wasserspielplatz in Garath Nord-West und der Seilspielplatz in Süd-Ost angegangen werden, außerdem gibt es Planungen für den Salamanderspielplatz. Quartiersentwicklung Die Modernisierung der Spielplätze ist Teil des Projekts „Garath 2.0: Den Wandel gestalten“.

Ameisenspielplatz Die ersten Arbeiten werden wohl am Spielplatz an der Emil-Barth-Straße stattfinden. Geplant ist eine Spiellandschaft zum Thema Ameisen. Ein Ameisenhügel zum Klettern, Reittiere in Insektenform und eine Seilrutsche sollen entstehen. Das betreffende Gelände ist 3600 Quadratmeter groß, 320.000 Euro werden von der Verwaltung eingeplant.

Salamanderspielplatz Eine Grundlegende Renovierung wird es auf der Anlage an der Heinrich-Lersch-Straße in der Urdenbacher Kämpe geben. Der bereits als Salamanderspielplatz bekannte Platz soll themenbezogen gestaltet werden. 70.000 Euro sind für die Arbeiten auf 1162 Quadratmetern veranschlagt.

Wasserspielplatz Der Spielplatz an der Peter-Behrens-Straße 91 soll zu einem Wasserspielplatz umgebaut werden. „Wir orientieren uns dabei an den Beispielen in anderen Stadtteilen“, sagt Bartling. In Garath fehle ein solches Angebot bisher. Es soll neben dem Wasser- auch einen Bereich mit klassischem Spielgerät geben. Der Spielplatz soll an die Garather Fußgängerzone angebunden werden. Die Baukosten werden auf 459.000 Euro geschätzt, geplant ist eine Fläche von 2800 Quadratmetern.

Seilspielplatz An der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße 24 in Garath Süd-Ost entsteht ein Spielplatz, bei dem sich alles um Seile dreht. Neben dem bereits vorhandenen Kletterturm sind unter anderem eine Seilkletter-Skulptur und Seilschaukeln geplant. Der Seilspielplatz soll 1840 Quadratmeter groß werden und 297.000 Euro kosten. Außerdem soll der angrenzende Grünzug modernisiert werden.

Mobilitätsspielplatz In Garath Süd-West entsteht ein Spielplatz, bei dem es verschiedene Angebote zum Laufen, Klettern, Springen und sogar zum Fahren geben soll. Im Grünzug an der Ricarda-Huch-Straße wird auf 4742 Quadratmetern mit Kosten von 571.000 Euro gerechnet.