Garath: In Garath passiert auch in diesem Jahr viel

Garath Der Verein Bürger- und Interessengemeinschaft Garath (BIG) lud zum Neujahrsempfang.

Die Themen Wohnen und Nahversorgung wurden in nahezu allen Reden des Tages behandelt. Jürgen Meier, zweiter Vorsitzender der BIG, stellte fest: „In Garath fehlt bezahlbarer und altersgerechter Wohnraum. Die Menschen wohnen mitunter mehr als ihr halbes Leben hier und wollen den schönen Stadtteil nicht verlassen.“ Darauf ging auch Sievers ein. 2019 sollen in die Jahre gekommene Miet­wohnungen modernisiert sowie alters- und behindertengerecht gestaltet werden. Auf Rückfrage ging Meier auf das Thema Mietpreise für die Garather näher ein: „Eine altersgerechte Wohnung ist natürlich teurer. Und ich verstehe, dass die Leute auf den Geldbeutel gucken. Auf den ersten Blick würden wenige 90 Quadrat­meter für eine 60-Quadratmeter-Wohnung zum selben Preis tauschen, auch wenn diese altersgerecht ist. Dass man dabei bedeutend weniger Umlagen hat, wird oft vergessen“, meinte er. Oberbürgermeister Thomas Geisel fasste die Wohnpläne für Garath zusammen: „Es sollen barrierefreie Wohnräume geschaf­fen werden, damit die Menschen in Garath bleiben können. Damit werden dann auch größere Wohnungen für junge Familien frei.“

Jahresversammlung Die BIG lädt am Donnerstag, 11. April, in die Begegnungsstätte Zentrum plus statt. Es finden Wahlen statt. Alle Mitglieder des derzeitigen Vorstands kandidieren auch in diesem Jahr.

„Man merkt richtig, dass etwas in Garath passiert“, sagte Oberbürger­meister Geisel. „Ich erinnere mich noch an den Anfang von Garath 2.0, als nur über Pläne gesprochen wurde. Inzwischen feiern wir immer öfter Richtfeste.“ Harald Mikat, der Vorstand des Bürgervereins Hellerhof ist, schlug einige kritische Töne an: „Es wurde insgesamt zu lange gewartet, so dass im Stadtteil statt 25.000 nur noch etwa 18.000 Menschen leben.“ Trotzdem sieht er die Entwicklung positiv. Laut Geisel hat die BIG dazu deutlich beigetragen: „Die Garather kennen ihren Stadtteil und die Probleme am besten. Dass diese mehr in die Aufmerksamkeit der Politik gerückt sind, liegt nicht zuletzt an Initiativen wie der BIG. Nie zuvor gab es so viele Vorlagen für Garath im Rat der Landeshauptstadt wie heute.“