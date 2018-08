In Garath brannte eine Wiese

Garath : An der Stettiner Straße brannte ein Stück Wiese

Garath Glimpflich sind am Montagabend die Folgen eines Waldbrandes an der Stettiner Straße in Garath verlaufen. Durch einen Funkenflug hatte gegen 19.30 Uhr zunächst eine Wiese und dann ein Baum Feuer gefangen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aus der benachbarten Feuerwache Frankfurter Straße wurden acht Einsatzkräfte auf die andere Straßenseite geschickt. Die löschten aus zwei Rohren das Feuer. Nach 90 Minuten war der Brand gelöscht. 200 Quadratmeter Wiese waren verbrannt.

In diesem Zusammenhang weisen auch die Behörden noch einmal auf die am 27. Juli vom Landebetrieb Wald und Holz NRW erlassene ordnungsbehördliche Verordnung zur Waldbrandverhütung, die auch für Düsseldorf gilt.

So ist es derzeit Privatpersonen verboten, den Wald außerhalb von Straßen und festen Wegen zu betreten. Das Verbot gilt zunächst bis 31. August. Wer dagegen verstößt, kann mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 Euro belangt werden.







zurück

weiter

Das ist derzeit im Wald verboten:

Rauchen Nach dem Landesforstgesetz ist es grundsätzlich untersagt, von März bis November im Wald zu rauchen.

Grillen Beim Grillen müssen 100 Meter Abstand zum Wald gehalten oder speziell ausgewiesene Grillplätze genutzt werden. Bei der aktuellen Brandgefahr ist jegliches Hantieren mit offenem Feuer und Glut in der Natur verboten.

(rö)