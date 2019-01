Garath: Im Februar beginnt der Abriss des Goldenen Rings

Garath Die katholische Gemeinde beginnt im Februar mit dem Abriss. Noch wartet die Gemeinde aber auf die Baugenehmigung.

Die Baustellensituation in Garath Süd-West wird auch in nächster Zeit nicht besser. Während das künftige Altenheim der Caritas auf dem Gelände der ehemaligen Hoffnungskirche von Tag zu Tag Fortschritte macht, wird auf der andere Seite Richtung der Kirche St. Matthäus kräftig gebuddelt. Dort soll auf dem Gelände, wo sich heute noch die Brandruine „Goldener Ring“ befindet, das künftige Gemeindezentrum der katholischen Kirche errichtet werden.

Wenn der Abriss beginnt, geht Windeln davon aus, dass gleichzeitig die Baustelle für die weiteren Arbeiten eingerichtet wird. Er erklärt, dass dann der Weg in der Fußgängerzone der Ricarda-Huch-Straße frei bleibt und nur der schmale Durchgang an der Höhe der Brandruine gesperrt sein wird. Der kleine Garather Markt am Donnerstag könnte – wie schon jetzt – am Anfang der Fußgängerzone stehen bleiben.