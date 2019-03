GARATH: 27 Jahre aktiv für den Jugendfußball

GARATH Helmut Röder aus Garath beendet seine ehrenamtliche Arbeit beim Fußballverband Niederrhein und beim DFB.

So ist es nicht verwunderlich, dass Röder in Zukunft weiter am Schreibtisch in der Geschäftsstelle an der Koblenzer Straße zu finden sein wird und seinen Teil dazu beiträgt, dass beim Garather SV in Sachen Jugendfußball alles gut läuft. „Fußball ist immer Sozialarbeit“, betont Röder, und diese gesellschaftliche Verpflichtung war in all den Jahren die Leitlinie seines Handelns. Besonders im Trabantenstadtteil Garath galt das Ziel: Kinder von der Straße holen, ihnen eine sinnvolle Beschäftigung ermöglichen und eine praktikable Lebensperspektive aufzeigen.