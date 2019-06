Garath/Hellerhof : Grundwasser in Garath ist belastet

Grundwasser in Garath ist belastet

In der Itter, hier in Urdenbach, wurden Chemikalien festgestellt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Garath/Hellerhof Stadt erteilt die Information erst auf Anfrage und verweist auf Internetseite.

Mit Empörung haben Vertreter des Bezirks 10 (Garath/Hellerhof) darauf reagiert, dass sie von der Stadt erst auf Nachfrage über eine Belastung von Grundwasser mit PFT informiert wurden. Die SPD war hellhörig geworden, nachdem die Stadt vor einiger Zeit eine Belastung des Grundwassers mit Chemikalien in Benrath und Urdenbach bekannt gegeben hatte. Aus diesem Grund darf das Wasser aus Gartenbrunnen nicht zum Gießen verwendet werden. „Grundwasserverunreinigungen machen nicht vor Bezirksgrenzen halt“, so Christiane Sieghart-Edel (SPD) und fand ihr Misstrauen bestätigt. Wegen der Grundwasserverunreinigung mit PFT sei es im Gebiet vom Perleberger Weg bis zur Kreuzung Stralsunder Straße/Am Buchholzer Busch untersagt, Grundwasser zum Bewässern der Gärten zu verwenden. Dies sei Teil der Allgemeinverfügung, die auf den städtischen Internetseiten veröffentlicht sei, erklärte die Stadt. Darüber hinaus würden derzeit lokal erhöhte PFT-Gehalte im Grundwasser im Bereich der Frankfurter Straße in Garath gutachterlich untersucht.