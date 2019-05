Schulbau : Grundsteinlegung für neue Turnhalle

GARATH Gemeinsam mit Vertretern der Stadt legte Stephan Proksch, Leiter der Gesamtschule an der Stettiner Straße, gestern den Grundstein für die neue Sportstätte. Die Arbeiten sind bereits fortgeschritten, die Einweihung ist für 2020 geplant.

Die Bauarbeiten für eine Zweifach-Sporthalle der Gesamtschule Stettiner Straße sind längst in vollem Gange. Betontragstützen sowie Holzbinder für die Bedachung mit akustisch wirksamem Trapezblech sind aufgestellt und montiert. Begonnen wird bereits mit der Außenwandverkleidung durch Verblender im Sockelbereich, die später durch eine Beglasung ergänzt wird. Gegossen ist zudem das Fundament, welches anschließend mit einem Schwingboden versehen wird. Ende 2019 soll die etwa 1300 Quadratmeter große Sportstätte fertiggestellt sein.

Gesamtschulleiter Stephan Proksch zeigte sich besonders vom „sportlichen“ Bau-Tempo angetan. „Das stimmt uns froh“, äußerte er mit Blick auf die geplante Einweihung der Sporthalle im Februar 2020. Zweifel am Einweihungstermin hegt er nicht. Der Bau-Fortschritt sei schließlich täglich sichtbar, wenn die Fertigbauteile wie „große Legosteine“ angeliefert und eingesetzt würden.

An der seit 2016 im Aufbau befindlichen vierzügigen Gesamtschule werden gegenwärtig in den Jahrgängen fünf bis sieben rund 300 Schülerinnen und Schüler von 25 Lehrkräften unterrichtet. „Wir wachsen weiter“, erklärt Sportlehrerin Michaele Klump. Und deshalb werde die neue Sporthalle dringend benötigt, um den Sportunterricht organisieren zu können.

Für Christiane Sieghart-Edel, die sich als Mitglied der Bezirksvertretung und als ehemalige Grundschullehrerin an der vormaligen Fritz-Henkel-Schule für den Gesamtschulbau in Garath besonders stark gemacht hat, ist der Sporthallenneubau eine „helle Freude“, auch weil von der Erweiterung der Hallenkapazität Sportvereine in Garath profitieren.