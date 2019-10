Düsseldorf-Garath : Grünstreifen sollen schöner werden

Garath Bezirksvertretung 10 entscheidet über Aufwertung der Grünflächen an Straßen.

Die Garather wissen den hohen Anteil von Grün in ihrem Stadtteil zu schätzen. Bei einem Planungsworkshop für das Erneuerungs-Projekt Garath 2.0 haben sich Bewohner dazu noch einmal differenzierter geäußert. Zwar gebe es genügend Bäume und Sträucher, doch der hohe Anteil an Scherrasenfläche kommt bei einigen nicht gut an, weil damit eine monotone Ausstrahlung verbunden wird. Das Gartenamt kommt ihrem Wunsch nach einer bunteren Gestaltung nach und hat ein Konzept vorgelegt, das ein freundlicheres Erscheinungsbild zum Ziel hat. Es soll mehr blühende Pflanzen einbeziehen und den Artenreichtum erweitern. Dafür sind Kosten in Höhe von 479.800 Euro veranschlagt. Morgen triff sich die Bezirksvertretung 10 um 16 Uhr in der Freizeitstätte Garath. Auf der Tagesordnung steht dann auch dieses Thema.