Brauchtum : Die Schützinnen von Garath

Entgegen dem Vorurteil gibt es bei den Garather schützen Frauen in Führungspositionen: Christa Schwarz (l.) leitet die 1992 gegründete Frauenkompanie, Sylvia Wrobel ist Vorsitzende einer gemischten Truppe. Foto: Endermann, Andreas (end)

Garath Das Schützenwesen öffnet sich: Bei der Garather Bruderschaft ist nur noch eine der 13 Kompanien Männern vorbehalten. Es gibt reine Frauentrupps, und gemischte Gruppen, die von Frauen geleitet werden.

Die Pflege von Tradition und Brauchtum, dazu ehrenamtliches Engagement, für Schützen eine Selbstverständlichkeit. „Wir Schützen sind in unserem Stadtteil sehr engagiert, nur wissen das zu wenige“, sagen Sylvia Wrobel und Christa Schwarz. Ob Schützenfest, Osterfeuer oder die Begleitung beim Martinszug, die 13 Kompanien in Garath setzen sich gerne ein. Für Sylvia Wrobel ist ein Leben ohne die Schützen unvorstellbar: „Ich bin damit groß geworden“, sagt sie. Auch die Eltern von Christa Schwarz gehörten einem Schützenverein an. Jetzt ist sie selbst seit vielen Jahren dabei: „Ich bin erster Hauptmann der Gesellschaft Gut Schuss, einer reinen Frauenkompanie, die wir 1992 gegründet haben“, sagt Schwarz.