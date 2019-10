Garather Schüler machen Politik : Kinderparlament diskutiert Stadtteilnamen

Garath Bei der dritten Sitzung des Gremiums wurde außerdem über Sicherheit auf den Schulhöfen gesprochen.

Die zehnjährige Leni führte als Vorsitzende des Kinderparlaments souverän durch die Sitzung. Viele Beiträge gab es unter anderem zum Thema Schulhöfe: Die Kinder erzählten von kaputten Spielgeräten, verschmutzten Toiletten, mangelnder Aufsicht und sogar Gewalt zwischen Schülern. „Durch eine schönere Gestaltung könnte man auch das Miteinander verbessern“, formulierten die Jungen und Mädchen und entschieden, dies als Auftrag in die zuständigen Arbeitskreise der erwachsenen Schulvertreter einzubringen. Uwe Sandt versprach, das Thema auch in der Bezirksvertretung anzubringen.

In der vergangenen Sitzung im Sommer hatte das Parlament bei der Stadt angefragt, ob es möglich sei, mehr Kinderärzte in Garath anzusiedeln. Bisher gibt es im Stadtbezirk nur einen Pädiater, die Wartezeiten sind lang, die nächste Klinik ist in Benrath. Die Stadt verwies in ihrer Antwort auf die Wahlfreiheit von Medizinern, wo sie ihre Praxis eröffnen wollen. Zufrieden gaben sich die Kinder damit nicht. „Man kann natürlich niemanden zwingen, nach Garath zu kommen“, so Vorsitzende Leni, „aber für uns Kinder ist das trotzdem nicht schön.“