Ein Wochenende im September : Garather Hof plant Oktoberfest

Garath Der Garather Hof lädt zur Wiesen – mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen. 150 Personen dürfen gleichzeitig auf das Gelände an der Frankfurter Straße, wer nicht am Tisch sitzt, muss Maske tragen. Bayerisch soll es trotzdem werden, mit Weißbier, Livemusik und Attraktionen für Kinder.

In München wird es in diesem Jahr kein Oktoberfest geben – in Garath schon. Mit Unterstützung des Schützenvereins veranstaltet die Gaststätte Garather Hof das Fest im dritten Jahr in Folge. Vom 18. bis zum 20. September werden Restaurant und Schützenplatz an der Frankfurter Straße zu einem kleiner kleinen Theresienwiese.