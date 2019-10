Politik für junge Menschen : Kinderparlament berät über Stadtteilnamen

Das Garather Kinderparlament arbeitet seit März dieses Jahres. In der kommenden Woche findet die dritte Sitzung statt. Foto: Andrea Röhrig

Garath Außerdem stehen die Fragen nach mehr Kinderärzten und Schwimmunterricht auf der Tagesordnung.

Sie diskutieren, beraten und entscheiden im Interesse aller jungen Menschen im Stadtbezirk 10: Das Garather Kinderparlament, in dem Vertreter aller sieben Grundschulen im Stadtbezirk sitzen, hat schon mehrere Aktionen in Garath und Hellerhof auf die Beine gestellt. Die nächste Sitzung des Kinderparlaments findet am kommenden Dienstag, 29. Oktober, von 10 bis 12 Uhr im Saal der Freizeitstätte statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem folgende Punkte: