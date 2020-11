Interview Klaus Erkelenz : „Wir brauchen mehr altersgerechte Wohnungen“

Zur Person

Die Familie Geboren und aufgewachsen ist Klaus Erkelenz in Gerresheim. Vor 37 Jahren zog er in ein Eigenheim nach Hellerhof. Seit 44 Jahren ist er mit seiner Frau Barbara verheiratet. Der IT-Experte hat einen Sohn, eine Tochter und zwei Enkelkinder, die in Bilk leben.

Das Engagement Erkelenz hat sich lange im Vorstand des Hellerhofer Bürgervereins engagiert, war auch Vorsitzender des Garather Sportvereins. Mit seiner Frau besucht er gerne Ausstellungen und Museen.