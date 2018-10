Garath: Tatort-Star Joe Bausch liest in der Freizeitstätte

Tatort-Star Joe Bausch liest in der Freizeitstätte

Garath (RP) Sie sind Mörder, Dealer, notorische Betrüger, Vergewaltiger oder haben schwere Raubüberfälle begangen. Und sie alle wurden zu hohen Haftstrafen verurteilt. Im Knast haben sie viel Zeit, um sich mit ihren Taten auseinanderzusetzen – und irgendwann wollen sie reden: der psychopathische Serienmörder über eine eiskalte Entführung, die beiden Halbbrüder über einen fast perfekten Mord, oder der Rettungssanitäter über den Zufall, der ihn zum Verbrecher machte – mit verheerenden Folgen.

Sie alle vertrauen sich Joe Bausch an und lassen ihn tief in den Abgrund ihrer Seele blicken.

Der Autor arbeitet als Regierungsmedizinaldirektor in der Justizvollzugsanstalt Werl und ist bekannt als Rechtsmediziner Joseph Roth im Kölner Tatort. Die besten Geschichten hat Bausch aufgeschrieben und liest sie zudem am Mittwoch, 24. Oktober, 20 Uhr, auf Einladung der Freizeitstätte Garath und der Buchhandlung Dietsch in der Freizeitstätte vor. Karten zu 13,80 Euro gibt es unter Telefon 0211 89 97551.