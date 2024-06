Bezirksvertretung stimmt zu Zwei Flagfootball-Plätze in Garath geplant

Flagfootball ist eine „weiche“ Variante des American Football und kommt ohne Körperkontakt aus. Als aufstrebende Trendsportart gewinnt Flagfootball in den Footballvereinen immer mehr Bedeutung. 2028 wird Flagfootball in Los Angeles erstmals als olympische Sportart vertreten sein. Entsprechend groß ist im Football-Mutterland USA das Interesse, Flagfootball weltweit populär zu machen. Für das Bauprojekt in Garath leistet das NFL-Team New England Patriots, wo der ehemalige Pantherspieler Sebastian Vollmer international Karriere machte, sogar als Sponsor finanzielle Unterstützung.