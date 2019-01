Garath: Ein Sportplatz, zwei Vereine

GARATH Die Footballspieler der Panther trainieren im Moment gezwungenermaßen in Stockum. Nun strebt der Verein eine Kooperation mit dem Garather SV an, um wieder im Düsseldorfer Süden spielen zu können

Über das Ziel besteht längst Einigkeit: Der American Footballclub Düsseldorf Panther und der Breitensportverein Garather SV wollen bei der Nutzung der Bezirkssportanlage an der Koblenzer Straße zukünftig kooperieren. Dieser Idee, dass auf dem rund 10 Hektar großen Areal zwei Sportvereine zugleich eine Heimstätte finden können, stehen Politik und die beteiligten Sportler aufgeschlossen gegenüber. „Die Anlage befindet sich gegenwärtig in einem Zustand, der einen hohen Pflegeaufwand erforderlich macht“, begründet der GSV-Vorsitzende Peter Heinen die Pläne. Dabei gestalte sich das Verhältnis zwischen Nutzflächen – wie Stadionrasen mitsamt Tribüne sowie die Spielfelder – und die für einen Sportbetrieb nicht zu nutzenden Flächen ziemlich ungünstig. „Eine Umwandlung der recht großen Brach- in Nutzflächen würde diese Pflegekosten deutlich verringern“, so Heinen. Bei einer Nutzung der gesamten Anlage durch zwei Vereine würden sich zudem diese Kosten auf zwei Schultern verteilen lassen.