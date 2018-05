Garath : Feuer in einem Mehrfamilienhaus

Garath Die Feuerwehr Düsseldorf wurde am Donnerstagabend gegen 23.20 Uhr von Zeugen zu einer Brandmeldung an die Josef-Ponten-Straße in Garath alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses zu einem Zimmerbrand gekommen war. Umgehend wurde nach Angaben der Feuerwehr die Brandbekämpfung durch die Einsatzkräfte eingeleitet. Fünf Personen wurden durch die Feuerwehr aus dem Gebäude ins Freie geführt. Zwei Personen erlitten nach ersten Informationen eine Rauchvergiftung und mussten durch den Rettungsdienst behandelt werden. Die Helfer des Einsatztrupps retteten zudem eine Katze aus der Brandwohnung. Nach Abschluss der Brandbekämpfung wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(RP)