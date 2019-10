Bauprojekt in Düsseldorf : Fernwärme für die Paulsmühle

Benrath/Garath Im Sommer 2018 hatten die Arbeiten begonnen, nun sind sie so gut wie abgeschlossen. Um die Paulsmühle mit Fernwärme aus Garath zu versorgen, wurden auf einer Strecke von vier Kilometern neue Rohre verlegt.

Die Paulsmühle gehört zu den am schnellsten wachsenden Siedlungen im Düsseldorfer Süden: Zahlreiche Bauprojekte sollen für den dringen benötigten Wohnraum sorgen. Dafür sind auch mehrere Infrastrukturprojekte nötig. Eines davon steht jetzt kurz vor dem Abschluss: Die Verlegung einer Fernwärmeleitung vom Garather Heizkraftwerk an der Frankfurter Straße nach Benrath.

Über eine Strecke von knapp vier Kilometern musste die Netzgesellschaft Düsseldorf dafür Rohre verlegen, zunächst entlang der Frankfurter Straße, dann entlang der Koblenzer Straße und der Urdenbacher Allee, in östlicher Richtung parallel zur Hildener Straße in die Paulsmühle. Mit den Arbeiten wurde im Juli 2018 begonnen. Die wichtigen Verkehrsrouten mussten dafür in Abschnitten gesperrt werden, die Straßendecke wurde aufgerissen, um unterirdisch arbeiten zu können.

auf der Rostocker Straße in Höhe der Schuchadstraße, auf der Koblenzer Straße in Höhe der Händelstraße und auf der Koblenzer Straße in Höhe der Südallee angebracht. Zum Abschluss des Großprojekts wird noch die provisorische Oberfläche der Bushaltestelle an der Urdenbacher Allee wieder in den alten Zustand versetzt. Am kommenden Montag, 14. Oktober, sollen alle Arbeiten endgültig abgeschlossen sein.