Eichenprozessionsspinner in Düsseldorf-Garath: SWD zäunt Bäume ein

Ärger in Düsseldorf

Garath Die Brennhaare des Eichenprozessionsspinners können allergische Reaktionen auslösen - wo Kinder spielen, sollten sie entfernt werden. In Düsseldorf gibt es Ärger um einen solchen Fall: Statt das Problem zu beseitigen, wurden die Bäume eingezäunt.

Der fünfjährige Sohn von Sandra Schröder ist fasziniert von Tieren. Beim Spielen auf der Wiese am Wittenberger Weg entdeckte er an einem Baum interessante Raupen und berührte sie. Durch den Kontakt mit den Haaren des Eichenprozessionsspinners bekam er am ganzen Körper heftigen Ausschlag. Ein weiteres Kind erlitt ebenfalls eine allergische Reaktion.