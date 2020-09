Besuch der OB-Kandidaten : Kinder und Künstler werben für das Wiesencafé

Garath Am Wittenberger Weg soll das Wiesencafé als offener Treffpunkt für das Quartier entstehen. Momentan werden die Kosten berechnet. Initiatorin Ute Reeh hat die Düsseldorfer OB-Kandidaten auf die Grundplatte eingeladen, um ihnen das Projekt näher zu bringen. Dort diskutieren die Politiker auch mit Kindern aus der Siedlung.

Seit 2017 steht die Grundfläche des Wiesencafés am Wittenberger Weg – so lange, dass auf den Holzdielen bereits Wind und Wetter ihre Spuren hinterlassen haben. Doch die Initiatorin, die Künstlerin Ute Reeh, ist zuversichtlich, dass dort nun bald in die Höhe gebaut werden darf. Um sich in Zukunft das Wohlwollen der Politik zu sichern, hat sie die Düsseldorfer Oberbürgermeisterkandidaten zum Gespräch mit den Beteiligten Kindern eingeladen.