Mehr als 1000 Kinder wählten ihre Vertreter Düsseldorfs einziges Kinderparlament nimmt Arbeit auf

Düsseldorfs bislang einziges Kinderparlament hat seine Arbeit aufgenommen: 25 Kinder aus acht Schulen aus dem Einzugsgebiet des Stadtbezirks 10 sitzen in dem Gremium, das in den kommenden zwei Jahren regelmäßig im Kulturhaus Süd (Freizeitstätte Garath) tagen wird. Für diesen Zeitraum wollen die 13 Jungen und zwölf Mädchen nun mitbestimmen, was in Garath und Hellerhof passiert. Doch bevor es in die inhaltliche Arbeit gehen kann, standen erstmal Wahlen an. Oberbürgermeister Stephan Keller, der es sich nicht nehmen ließ, bei der konstituierenden Sitzung vorbeizuschauen, wohnte dabei spannenden Wahlgängen bei.