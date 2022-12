Anlage an der Koblenzer Straße soll ausgebaut werden Wie es mit der Bezirkssportanlage weitergeht

Immer mal wieder läuft die Bauverwaltung bei der Bezirksvertretung (BV) 10, zuständig für Garath und Hellerhof, vor die Wand, wenn es um Bauvoranfragen oder Bauanträge geht, die aus Sicht der Stadtteilpolitiker zu viele Fragen offenlassen. Das war in der Vergangenheit so beim gescheiterten Wohn-Projekt der Graf-Recke-Stiftung im ehemaligen Hildegardisheim und in der jüngsten Sitzung bei einem Bauantrag zum Thema „Errichtung einer Bezirkssportanlage“. Das Stadion an der Koblenzer Straße soll in einigen Jahren für rund 20 Millionen Euro umgebaut werden. Unter anderem soll die Anlage eine Tribüne mit einer Zuschauerkapazität von 2000 Menschen bekommen.