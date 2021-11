Als Ersatz soll es 2022 ein Frühlingsfest im Schlosshof geben : Weihnachtsmarkt in Garath ist abgesagt

Weihnachtsmarkt in Garath ist abgesagt

Düsseldorf Die vier großen Vereine im Stadtteil, Garather Jonges, Garather Sportverein, die Schützen und die BIG, hatten für das erste Adventswochenende eingeladen. Der nicht-gewerbliche Weihnachtsmarkt hätte eigentlich schon 2020 Premiere feiern sollen.

(rö) Statt über die letzten Einzelheiten für den ersten Weihnachtsmarkt der vier großen Garather Vereine (Garather Jonges, Garather Sportverein, der Schützenverein und die Bürger- und Interessengemeinschaft Garath, BIG) zu sprechen, ist bei einer Sitzung am Donnerstagabend die Veranstaltung wegen Corona abgesagt worden. Sie hätte am ersten Adventswochenende mit acht Buden im Hauptzentrum vor der Sparkasse stattfinden sollen.

Auftakt wäre am kommenden Freitag parallel zum Aufstellen des Weihnachtsbaumes durch die Garather Jonges gewesen. Das soll jetzt trotz der Pandemie passieren, aber genauso lautlos wie im vergangenen Jahr. Der nicht-gewerbliche Markt hätte bis einschließlich Sonntag, 28. November, laufen sollen. „Wir als BIG hätten es gerne gesehen, wenn wir den Weihnachtsmarkt trotz aller Widrigkeiten hätten durchführen können. Aber da waren wir leider die einzigen“, sagt Jürgen Meier vom BIG-Vorstand. Knackpunkt war, wie die Vereine als Veranstalter die geltende 2G-Regel hätten umsetzen müssen. Diese Verantwortung wollten nicht alle Vereine tragen. Und weil die Inzidenzen immer weiter durch die Decke schießen, hatten auch schon viele Ehrenamtler, die die Buden mit Essen und Trinken betreiben sollten, und auch Teilnehmer wie Kitas und Schulen abgewunken, die sich und ihre Einrichtung in einem Zeitfenster hätten präsentieren sollen.

Weihnachtsmarkt in Krefeld

Weihnachtsmarkt in Krefeld : Glühwein, Bratwurst und 2G auf dem Weihnachtsmarkt

Seit 20 Jahren ein Hingucker in der Vorweihnachtszeit in Haan

Seit 20 Jahren ein Hingucker in der Vorweihnachtszeit in Haan : Bauhofteam bringt Weihnachtspyramide auf Hochglanz

Sitzung der Bezirksvertretung 10 in Garath

Sitzung der Bezirksvertretung 10 in Garath : BV 10 sorgt sich um Folgen des RRX-Umbaus

Entscheidung in Hilden

Entscheidung in Hilden : Hildener Weihnachtsmarkt wegen Corona-Lage abgesagt

Klever Weihnachtsmarkt startet am 26. November

Glühwein und Co.

Glühwein und Co. : Klever Weihnachtsmarkt startet am 26. November

Veranstaltungen in Wermelskirchen

Veranstaltungen in Wermelskirchen : Indoor-Weihnachtsmarkt ist abgesagt

Damit die acht angeschafften Buden künftig allen Vereinen aus dem Stadtteil für Veranstaltungen jederzeit zur Verfügung stehen können, hat die Elektrofirma die Arbeit an den acht Holzhütten gestern beendet. Und auch in der Sitzung der Bezirksvertretung 10 am Dienstag sollen die Dringlichkeitsbeschlüsse für die Finanzierung der Buden abgenickt werden. Wenn die Pandemie es zulässt, dann soll es im Frühjahr nächsten Jahres ein Frühlingsfest geben. Da die Buden auf dem Gelände des Garather Schlosshofes eingelagert sind, soll dort dann auch gefeiert werden.