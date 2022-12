Vier Garather Vereine laden am zweiten Adventswochenende ein Weihnachtsmarkt im Schlosshof

Bis Sonntagabend, 20 Uhr, bieten Vereine und Institutionen aus dem Stadtbezirk 10 Kulinarisches zum gleich Verzehren oder Verschenken, Aktionen zum Mitmachen und präsentieren sich und ihre Angebote. In der ersten Hütte bieten die Bürger- und Interessengemeinschaft Garath (BIG) und die Geschichtswerkstatt Waffeln, Glühwein und Kuchen an. Hütte 2 wird gemeinsam von den Garather Jonges, dem Garather SV und den Panthers bespielt. Die Mitglieder der drei Vereine heizen dazu kräftig den Grill an. Der Garather Schützenverein kümmert sich um die restlichen Getränke. In der vierten Hütte präsentiert sich das Kulturhaus Süd mit seinen vielfältigen Angeboten, in der Hütte 5 das SOS-Kinderdorf. Die drei weiteren Hütten werden an den drei Tagen jeweils von einem anderen Träger genutzt.