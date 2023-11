Volkstrauertag in Düsseldorf Vereine gedenken der Opfer von Krieg und Gewalt

(koh) Es ist ein Gedenken, das eine bittere Aktualität hat. Am gestrigen Volkstrauertag legten Garather Vereine Kränze für die Opfer von Krieg und Gewalt nieder – neben der zentralen Veranstaltung am Mahnmal Danziger Straße gab es weitere in den Stadtteilen, so wie eben in Garath. Als Redner war Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) dorthin gekommen. Er formulierte, was lange Zeit galt: Erinnert wurde vorrangig an die Toten der beiden Weltkriege, dies im Bewusstsein, dass seither Frieden herrscht in Europa. Das gelte leider nicht mehr. Auch die deutsche Gesellschaft sei gefordert wie womöglich noch nie, sagte Keller angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der Gewalt im Nahen Osten.