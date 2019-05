Offene Tür am Wittenberger Weg : Verein „Children“ unterstützt Offene Tür in Garath

Sara-Lee (8), Luisa-Marie (11) und Coli (6) spielen gern zusammen in der Offenen Tür. Foto: Andrea Röhrig

Garath Der Verein Children unterstützt Kinder in sozial schwierigen Siedlungen in Garath. Das Geld dafür kommt auch vom Projekt Garath 2.0.

Sobald Paul Sudendorf das Tor zum Abenteuerspielplatz am Wittenberger Weg aufschließt, kommen sie aus allen Ecken angeschossen. Weil das Wetter heute nicht so gut ist, sind es nur Luisa-Maria (11), Sara-Lee (8) und Coli (6). Für die Kinder ist die Offene Tür, die vom Sozialdienst katholischer Frauen und Männer (SKFM) geführt wird, der Anlaufpunkt in der Siedlung.

Aber nicht nur draußen gibt es für die Jungen und Mädchen die Möglichkeit zum Spielen, in der Einrichtung wird ihnen auch jede Menge geboten. So haben beide Geschlechter einen eigenen Raum nur für sich gestalten können. „Die Mädchen haben lange und genau überlegt, wie sie es haben wollen“, berichtet Einrichtungsleiterin Anke Hermes.

Unterstützung bei ihrer Arbeit mit dem Nachwuchs in der Siedlung, in der viele Bewohner leben, die staatliche Leistungen erhalten, bekommen sie und ihre engagierten Kollegen vom Verein Children. Seit 2007 engagiert sich dieser finanziell in der OT. „Wir können von diesen Mitteln den Kindern unter anderem zweimal in der Woche ein Mittagessen anbieten“, berichtet Hermes. Derzeit ist die Köchin, die einmal in der Woche kommt, allerdings etwas eingeschränkt, da die richtige Küche erst im Juni kommt.

Bei einem Projekt auf der großen Spielanlage helfen alle mit. Aus den Mitteln von Garath 2.0 hat die OT Geld bekommen, um die großen Holzschuppen neu zu gestalten. Künftig soll das der Ort sein, wo die Kinder Filme sehen und sich die Mütter auf einen Tee oder Kaffee treffen können.

Die Stiftung „Children for a better World“ oder kurz Children ist eine spendenfinanzierte Kinderhilfs­organisation mit Sitz in München. Die Organisation wurde 1994 von Gabriele Quandt und Florian Langenscheidt gegründet. In deutschen Brennpunkt-Stadtteilen setzt sie sich gegen die Folgen von Kinderarmut ein, jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf – und das kann dann auch in einer reichen Stadt wie Düsseldorf passieren.