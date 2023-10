Kulturhaus Süd in Düsseldorf-Garath Thomas Saß setzt im Programmbereich eigene Akzente

Wenn die Ruheständlerin nicht greifbar ist, dann hilft halt jemand anderes aus dem Team des Kulturhauses weiter. Dieses lobt Thomas Zaß in den höchsten Tönen: „Gemeinsam können wir das Beste für diesen Standort herausholen.“ Auch er ist sich nicht zu schade, unter die Bühne zu kriechen und ein Kabel festzukleben. Was er an seinem neuen Job liebt? „Die Freiheit, die ich habe“, sagt er: „Beim Bewerbungsgespräch wurde ich gefragt, ob es für mich ein Problem sei, an den Wochenenden oder abends zu arbeiten. Da habe ich nur gelacht“, erzählt Zaß. Denn in einer Jugendfreizeiteinrichtung versieht man keinen Dienst von Montag bis Freitag Punkt 8 bis 17 Uhr.