Orthopäde Stephan Güsgen Wie ein Düsseldorfer Arzt bei den Olympischen Spielen schwamm

Düsseldorf · Am Sonntag enden die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Stephan Güsgen weiß, wie es sich anfühlt, bei so einem Event dabei zu sein. Vor mehr als 30 Jahren startete der Orthopäde in Seoul.

06.08.2024 , 16:19 Uhr

Wasser ist sein Element: Stephan Güsgen war als Schwimmer erfolgreich. Der 62-Jährige wohnt in Dormagen und arbeitet in Düsseldorf. Foto: Bretz, Andreas (abr)