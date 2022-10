Projekt für ein digitales, nachbarschaftliches Miteinander im Stadtteil Garath : Start von www.unsergarath.de

Düsseldorf Die digitale Nachbarschafts- und Kommunikationsplattform für den Stadtteil geht am Dienstag online. Zusätzlich zum Internetauftritt wird es die App „Garath Funk“ geben.

(RP) Was ist am Wochenende los in Garath? Wo finde ich kulturelle Einrichtungen? Und welche Vereine gibt es vor Ort? Diese und weitere Fragen werden in Zukunft durch die digitale Nachbarschafts- und Kommunikationsplattform www.unsergarath.de beantwortet. Nach vielen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Vereinen und Einrichtungen zur Planung und Beteiligung an der neuen Internetseite, geht diese nun am Dienstag, 1. November, online, teilt die Stadt mit.