Beratungsangebot der Stadtwerke in Garath Herr Schulz hat Fragen zu seiner Fernwärme-Jahresrechnung

Auch Stadtwerke-Sprecherin Yvonne Hofer, die in Garath mit vor Ort ist, gibt zu, dass die Kommunikation des Unternehmens nicht besonders gut gewesen sei. Und das bestätigt auch Schulz, der an der Erika-Mann-Straße wohnt: Da seine Nachbarn wüssten, dass er bis zu seinem kürzlich erfolgten Ruhestand bei den Düsseldorfer Stadtwerken gearbeitet habe, allerdings bei den Wasserwerken, hätten ihn viele auf diese Abrechnungen angesprochen. Und so war der Unmut in Garath in den vergangenen Wochen immer stärker gewachsen. Deswegen wollten und wollen die Stadtwerke auch vor Ort Flagge zeigen.