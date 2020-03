Fahrgastanzeigen an Haltestellen : Abfahrtsmonitore auch für den Stadtbezirk 10

Garath/Hellerhof (RP) An vielen Stellen im Stadtgebiet gibt es sie bereits, die dynamischen Fahrgastanzeigen (DyFas) der Rheinbahn, die die ÖPNV-Nutzer darauf hinweisen, wann die nächsten Bahnen und Busse kommen. Doch im Stadtbezirk 10 sind noch alle Haltestellen ohne.

In ihrer jüngsten Sitzung hat die Stadt den Politikern nun berichtet, dass die Rheinbahn die Ausrüstung aller Bussteige am Garather S-Bahnhof (zwei Bussteige Garath S, Westseite und zwei Bussteige Garath S, Ostseite) und die Installation eines Anzeigers westlich des S-Bahnhofes (zwischen der Brücke über die Koblenzer Straße und der Bahnstrecke) umgerüstet wird. Die Ortstermine hätten bereits stattgefunden und die Standorte wurden festgelegt. Derzeit laufen die Planungen vorbehaltlich einer Aufnahme ins Förderprogramm für 2021 durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Wird gefördert, werden die DyFas in der zweiten Jahreshälfte 2021 aufgestellt und bis Ende 2021 in Betrieb gehen. Laut Nahverkehrsplan sollen im Stadtbezirk 10 perspektivisch alle Stadtbahn-, Straßenbahn- und Metrobushaltestellen, ausgenommen die beiden letzten Haltestellen vor der Endstelle, ausgerüstet werden. Außerdem ist eine Ausstattung der Bushaltestellen, die die meisten Nutzer haben, vorgesehen.