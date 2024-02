Stadtentwicklungsprojekt in Garath Stadt wartet auf Förderzusage für Umbau der Garather Bezirkssportanlage

Die Sportvereine Garather SV und Düsseldorf Panther hat die Vorfreude gepackt. Ein geplanter Umbau der Bezirkssportanlage an der Koblenzer Straße 133, die von beiden Clubs in Kooperation gemeinsam genutzt wird, rückt in greifbare Nähe. Und das bedeutet für den Stadtteilverein und Düsseldorfs renommierte Footballer, dass die Sportstätte dann effektiver genutzt werden kann – und dass die Panther als ältester American-Football-Club in der Landeshauptstadt endlich die ersehnte Heimatstätte bekommen. Bislang findet deren Vereinsgeschehen verteilt auf verschiedenen Sportplätzen statt. So tragen die Senioren ihre Heimspiele auf der Bezirkssportanlage in Benrath an der Karl-Hohmann-Straße aus.