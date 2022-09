Eine besondere Jugendfreizeiteinrichtung : Stadt finanziert „GestaltBar“ weiter

Seit zweieinhalb Jahren gibt es in einem leer stehenden Ladenlokal an der Fritz-Erler-Straße die „GestaltBar“. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Jugendfreizeiteinrichtung wird bis Jahresende aus dem Fördertopf von „Garath 2.0“ finanziert. Angesichts der schlechten Sozialstruktur springt die Stadt dann erstmal selbst ein.

Von Andrea Röhrig

Ende Februar 2020 wurde die GestaltBar in einem leer stehenden Ladenlokal an der Fritz-Erler-Straße, schräg gegenüber der Freizeitstätte eröffnet. Finanziert wurde das Projekt über das Stadterneuerungskonzept Garath 2.0. Dabei handelt es sich nicht etwa um eine Kneipe mit Alkoholausschank, sondern eine besondere Art der städtischen Jugendfreizeiteinrichtung, auch wenn die Einrichtung neben Aufenthaltsräumen eine Theke hat.

Eigentlich würde die Finanzierung der Maßnahme aus Fördermitteln zum Jahresende auslaufen; sie hatte bislang nur einen Projektstatus. Doch das Jugendamt sieht die Einrichtung dafür als zu wichtig an und sichert nun die Finanzierung der Stellen über das Jahresende zu. „Wir wollen dieses Angebot in Garath verstetigen. Die Gestaltbar läuft aus unserer Sicht sehr erfolgreich“, sagte Berit Leisten, Leiterin der Abteilung Jugendförderung im Düsseldorfer Jugendamt. Deswegen sei die Verwaltung mit dem Landesministerium über eine weitere Förderung im Gespräch, dazu gebe es aber noch keine abschließende Antwort.

Info Jeder zehnte junge Garather ist arbeitslos Zahl der jungen Menschen ohne Arbeit In Düsseldorf gibt es insgesamt 1362 Arbeitslose unter 25 Jahren (Arbeitslosenquote 6,1 Prozent), in Garath sind es 99 Arbeitslose unter 25 Jahren. Die Arbeitslosenquote liegt bei 11,8 Prozent und fast doppelt so hoch.

Zwei Mitarbeiter kümmern sich derzeit mit 1,5 Vollzeitstellen um die Jugendlichen zwischen 13 und 20 Jahren, für die das Angebot gedacht ist. Wobei das Wort Kümmern nicht das Richtige ist, denn die Besucher sollen eigenverantwortlich sein, für das, was in den Räumen passiert. Sie können Fotoausstellungen organisieren oder Auftritte von Poetry Slammern, musizierenden Freundesgruppen und Bands. Die beiden hauptamtlichen Kräfte Susan Baksai und Michael Hein wollen jedem Jugendlichen eine Bühne bieten, der sich öffentlich ausdrücken möchte. So gab es in der GestaltBar im September eine Aktion zum Weltkindertag und auch bei der Reihe „Nachtfrequenz“. Wenn sich dabei rund 40 junge Menschen in den Räumen und davor tummeln, wird das als Erfolg gesehen. Denn gerade die jungen Menschen aus Garath brauchen oft mehr Ansprache als welche aus anderen, besser situierten Stadtteilen.

Das wird auch durch die neusten Zahlen aus der Sozialstatistik untermauert, die die Verwaltung auf Anfrage der SPD vorlegte: In Düsseldorf gab es zum Stand 31. Dezember 2021 insgesamt 54.990 Personen, die von Hartz IV leben. Ihr Anteil an der Bevölkerung unter 65 Jahren beträgt 10,5 Prozent. In Garath sind es zum gleichen Zeitpunkt 4168 Personen, das entspricht einer Quote von 27,6 Prozent. Während stadtweit die Hartz-IV-Quote bei unter 15-Jährigen bei 17,6 Prozent liegt, beträgt sie in Garath 42,8 Prozent.