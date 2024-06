Ehrenamt in Garath Sport und Spaß beim „Doppelspieltag“ in Garath

Flagfootball gehört zu Garath – ebenso wie die Düsseldorf Panther, die auf der Bezirkssportanlage an der Koblenzer Straße inzwischen ihre Heimstätte gefunden haben. Und beim ersten Gameday von Düsseldorfs Flagfootballteam „Firecats“ präsentierte sich die aufstrebende Trendsportart und weiche Variante des American Football auf dem Stadionrasen einem begeisterten Publikum nicht minder tempo- und actionreich wie der weltbekannte US-Sport-Klassiker. „Viel Spaß“ findet jedenfalls Nationalspielerin Pia Schwarz bei dem kontaktlosen Spiel. Wie Teamgefährte Luca Bultmann ist es ihr Bestreben, mit Flagfootball eine Sportart populär zu machen, die 2028 sogar olympisch wird. „Das Interesse an Flagfootball wird wachsen“, prophezeiht Bultmann. Sportlich sind die Firecats bereits Spitze. Das als Kooperationsprojekt von Rhein Fire und Panthern gegründete Mixed-Team belegt in der Division Süd der Regionalliga West aktuell Tabellenrang eins.