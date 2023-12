Advent in Düsseldorf Spenden sammeln für Geschenke an bedürftige Kinder

Jürgen Meier von der Bürger- und Interessengemeinschaft Garath e.V. erklärt: „Die Idee mit dem Weihnachtsmarkt hatten wir schon länger, 2022 durften wir sie dann zum ersten Mal umsetzen.“ Die Hütten wurden über das Budget für Garath 2.0 angeschafft und werden eingelagert, wenn sie nicht gebraucht werden. Beim einige Tage dauernden Aufbau haben sich viele Ehrenamtler für den guten Zweck engagiert. „Dieses Jahr geht das Geld an Garath Ost in die Grundschulen. Wir haben über die Rektorinnen abgefragt, was die Kinder sich so wünschen, das wird dann gekauft. Wie und wann die Kinder die Geschenke bekommen, wird gerade noch geklärt“, so Uwe Sandt, Bezirksverwaltungschef in Garath. Er und Jürgen Meier haben den Kauf der Geschenke übernommen. „Viele der Wünsche sagen mir gar nichts, da müssen wir erst mal recherchieren, was ein ,Helikopter Ball‘ eigentlich ist“, sagt Sandt. Verpackt werden die Geschenke dann von den Bewohnerinnen und Bewohnern des Caritas-Altenzentrum St. Hildegard. „Die freuen sich jetzt schon sehr darauf“, berichtet Sandt, „und das Geschenkpapier bezahlt die Stadtsparkasse. Einfach alles aus dem Stadtteil für den Stadtteil.“ Voraussichtlich können so ca. 80 Klassen pro Schule beschenkt werden.