Garather Forst in Düsseldorf : Spaziergänger füttern Wildschweine - Forstverwalter warnt

Schon mehrfach haben Wildschweine im Garather Forst unvorsichtige Menschen angegriffen, wenn diese etwa den Frischlingen zu nahe kamen. Foto: dpa/Jan Woitas

Düsseldorf Während der Pandemie kommen mehr Menschen in den Garather Forst in Düsseldorf, werfen Abfall in den Wald oder füttern die dortigen Wildschweine. Das kann gefährlich werden, da die Tiere so ihre Scheu vor dem Menschen verlieren.