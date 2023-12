Arbeiterwohlfahrt plant Tagespflege und Pflege-WG Sozialprojekt mit Wohnungen in Garath geplant

Im August 2022 gingen in Garath die ersten Informationen über ein besonderes Wohnprojekt rund, das an der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße entstehen soll. Mieterin wird die Arbeiterwohlfahrt-Tochter Awo Vita. Weil es aber keine weiteren Informationen zu dem Projekt gab, hatten die Stadtteilpolitiker aus der Bezirksvertretung 10 darum gebeten, dass es in einer BV-Sitzung einmal vorgestellt wird.