SOS-Kinderdorf in Düsseldorf-Garath SOS plant drittes Kinderdorf-Haus in Garath

Es sind Zahlen, die betroffen machen: „Alle 13 Minuten muss in Deutschland ein Kind aus seiner Familie genommen werden“, zitiert Herbert Stauber aus einer aktuellen Studie. In allen Fällen waren sie durch ihre Erziehungsberechtigten Gewalt ausgesetzt: in körperlicher, seelischer oder sexueller Form. Viel zu oft auch ein Gemisch aus allem Dreien, hinzu kommt dann oft auch noch eine Vernachlässigung. Der Einrichtungsleiter von SOS-Kinderdorf in Düsseldorf geht nicht davon aus, dass die auferzwungene familiäre Enge während der Coronazeit die Zahlen so deutlich haben steigen lassen. „Ich glaube, dass alle stärker hingeschaut haben, was in den Familien passiert.“ Im vergangenen Jahr wurde in Deutschland bei rund 62.300 Kindern eine Kindeswohlgefährdung festgestellt. Ein neuer Höchststand. Vier von fünf Kindern sind jünger als 14 Jahre.