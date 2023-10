Umbenennung in Düsseldorf Sonnenplatz in Garath bekommt diesen neuen Namen

Düsseldorf · Der Sonnenplatz in Düsseldorf-Garath wird umbenannt. Die Anregung kam von der Mahn- und Gedenkstätte. Der neue Name wird am 20. November feierlich enthüllt.

27.10.2023, 15:40 Uhr

Nach der von den Nazis ermordeten Jüdin Anne Frank ist die Einrichtung benannt, die Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 16 Jahren besuchen. Foto: dpa

Von Andrea Röhrig

Als die Jüdin Anne Frank 1945 mit einem Großteil ihrer Familie von den Nazis im Konzentrationslager umgebracht wurde, war sie gerade einmal 16 Jahre alt. So alt sind auch viele Jugendliche, die das Anne-Frank-Haus in Garath besuchen, eine offene Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung des evangelischen Jugendreferates Düsseldorf für alle zwischen sechs und 16 Jahren.