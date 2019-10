Bestsellerautor kommt in die Freizeitstätte : Rafik Schami liest wieder in Garath

Garath/Benrath (rö) Der syrische Autor Rafik Schami ist im Düsseldorfer Süden bereits ein alter Bekannter. Auf Einladung von Buchhändler Ulrich Ohm, der den Syrer 2009 auf einer Reise kennen- und schätzen lernte, kam der Autor 2012 und 2015 schon zu zwei Lesungen in den Süden.

Anfang des Jahres hat Ohm seine Buchhandlung Dietsch zwar an seine Nachfolgerinnen Nicole Albrecht und Claudia Hoferer übergeben, doch der Kontakt ist geblieben. So kommt Schami nun auf Einladung der Buchhandlung Dietsch und der Freizeitstätte Garath an die Fritz-Erler-Straße 21: Am Montag, 11. November, 20 Euro liest er aus seinem neuen Roman „Die geheime Mission des Kardinals“.

Von Glaube und Liebe, Aberglaube und Mord erzählt dieser spannende, farbenprächtige Roman. Ein italienischer Kardinal wird auf geheimer Mission in Syrien ermordet. Schamis neuer Roman führt tief in die Konflikte der syrischen Gesellschaft und in das berufliche Schicksal und die Liebe eines aufrechten Kommissars. Der Autor wurde 1946 in Damaskus geboren. 1971 kam er nach Deutschland, studierte Chemie und legte 1979 seine Promotion ab. Heute lebt er in Mannheim. Er zählt zu den bedeutendsten Autoren deutscher Sprache.