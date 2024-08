Projekt Garath 2.0 geht weiter Das Quartiersmanagement heißt jetzt „Stadtteil-Team Garath“

Mit der Anlaufstelle in der S-Bahn-Unterführung versteht man sich auch als Lotse für den Stadtteil. Manche denken gar, es wäre ein Ableger des städtischen Bürgerbüros, in dem man sich Ummelden oder Ausweise beantragen kann. Aber wer auch immer von SOS Dienst hat, tut was er oder sie kann: „Unser Vorteil ist ja, dass wir im Stadtteil so gut vernetzt sind und eigentlich immer genau wissen, an wen sich der Hilfesuchende mit seinem Anliegen wenden kann“, sagt Sasse. Damit die Hemmschwelle für den Erstkontakt so gering wie möglich gehalten wird, plant das Stadtteil-Team nach den Sommerferien im Hauptzentrum und den vier Nebenzentren mit Quarterssprechstunden Präsenz zu zeigen.