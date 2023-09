Bezirksvertreter aus Düsseldorf Politiker diskutieren über Kosten für Bücherschränke

Um das Aufstellen von Bücherschränken, Bänken und die Anlage von neuen Beeten entbrannte in der Sitzung der Bezirksvertretung (BV) 10 am Dienstagabend eine Diskussion. Zwar waren sich die Politiker einig, dass all diese Vorhaben die Stadtteile aufwerten. Doch mit den in der entsprechenden Beschlussvorlage aufgeführten Kosten waren nicht alle einverstanden. Für „völlig überzogen“ hielt Burkhard Schnieder (SPD) beispielsweise die vom Amt für Verkehrsmanagement veranschlagten 15.000 Euro für neue Pflanzbeete. Diese sollen an der Dresdener Straße in Hellerhof angelegt werden. Dafür müssen zunächst drei alte Baumscheiben entfernt und neue Einfassungen errichtet werden.