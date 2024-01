Sitzung der Bezirksvertretung 10 Verwaltung informiert über Gebäudesanierung

Im Anschluss berichten dann zwei städtische Mitarbeiter über das stadtweite Klimaschutzprogramm mit den Schwerpunkten energetische Gebäudesanierung und Solaroffensive. Das ist für den Stadtbezirk insofern von Bedeutung, als dass gleich zwei städtische Gebäude in Garath zu den drei mit einer besonders negativen CO 2 -Bilanz gehören: Auf dem zweiten Platz landeten die Gebäude der Bezirkssportanlage an der Koblenzer Straße, Rang drei belegt die katholische Grundschule an der Josef-Kleesattel-Straße.