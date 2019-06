Football : Panther planen Umzug nach Garath

Die Footballmannschaft der Düsseldorf Panther (in schwarz, hier gegen Berlin Rebels) könnten künftig in Garath spielen. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Garath Bald könnte die Football-Mannschaft der Düsseldorf Panther ihre Spiele auf der Anlage des Garather SV austragen. Die Vereine befinden sich in Gesprächen über eine Kooperation – und den Bau eines neuen Stadions.

Zwei Vereine auf einer Sportanlage – mit diesem modernen Konzept von sportlicher Kooperation wollen, wie berichtet, der American Footballclub Düsseldorf Panther und der Garather SV gemeinsam ihre Zukunft gestalten. Kooperationsgespräche zwischen beiden Clubs haben längst stattgefunden – zur beiderseitigen Zufriedenheit. Auch liegen inzwischen konkrete Pläne für eine notwendige Umgestaltung der Bezirkssportanlage an der Koblenzer Straße – inklusive Bau eines Football-Stadions – in Form einer machbaren Lösung vor, wie sie von einem Sportstätten-Architekten erstellt wurden. Wie geht es nun weiter?

Stellungnahme Im Entscheidungsprozess ist jetzt die Politik am Zuge. Auf Anfrage unserer Redaktion teilt die Stadt Düsseldorf mit: „Die Überlegungen zur Förderung der Kooperation zwischen dem Garather SV und den Düsseldorf Panthern werden derzeit konkretisiert und befinden sich in der verwaltungsinternen Abstimmung.“ Ein abschließendes Ergebnis stehe noch aus.

Vorteile für Garath „Die geplante Ansiedlung eines Football-Leistungsstützpunktes wird den Stadtteil Garath erheblich aufwerten“, betont Heinen. Vom Besuch nationaler und internationaler Gäste bei den Footballspielen profitiere nicht zuletzt die Garather Geschäftswelt. Eine etwaige Einschränkung des Sportbetriebs während der Baumaßnahmen fürchtet Heinen nicht: „Der Umbau wird in Modulen erfolgen, so dass auch der Schulsport auf der Anlage ungehindert stattfinden kann.“

Fehlende Heimstätte Den Düsseldorf Panther fehlt eine eigene Heimstätte. „Wir führen ein Nomadenleben“, klagt Vorstandsmitglied Michael Wevelsiep. Trainingsbetrieb und Meisterschaftsspiele finden an völlig verschiedenen Orten statt, was einen hohen Zeit- und Kostenaufwand bezüglich Equipment und Durchführung erforderlich mache. Neben dem Benrather Stadion müssen die Nebenplätze an der Merkur-Spielarena genutzt werden. „Bei Turnieren müssen wir in den Sportpark Niederheid ausweichen“, erklärt Wevelsiep.